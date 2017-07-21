تيلرسون يأمل رفع الحصار عن قطر

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الجمعة إن الولايات المتحدة راضية عن جهود قطر لتنفيذ اتفاق وقع الأسبوع الماضي يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب.

وحث تيلرسون السعودية والإمارات ومصر والبحرين على رفع الحصار البري عن قطر .

وقال تيلرسون للصحفيين قبل أن يجتمع مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يزور الولايات المتحدة "ينفذون الاتفاق بكل همة لذا أعتقد أننا راضون عن الجهود التي يبذلونها".

وأضاف "أتمنى أن تدرس الدول الأربع كبادرة على حسن النوايا رفع هذا الحصار البري الذي أعتقد أن له أسوأ تأثير على الشعب القطري".