ترمب: ماكرون يحب أن يمسك يدي

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا الخميس إلى الكلام عن زيارته الأخيرة لفرنسا، مشددا على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحب أن يمسك يده.

وقال ترمب في مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز) إن ماكرون "شخص ممتاز، ذكي وقوي، ويحب أن يمسك يدي" مضيفا "إن الناس لا يدركون إلى أي حد يحب أن يمسك بيدي. والأمر جيد".

وتابع ترمب "بالفعل إنه شخص جيد، إنه عنيد لكن عليه أن يكون كذلك، اعتقد بأنه سيكون رئيسا ممتازا لفرنسا، لكنه يحب أن يمسك يدي".

وكان ترمب حضر العرض العسكري في الشانزليزيه في باريس بمناسبة العيد الوطني في الرابع عشر من تموز/يوليو الذي تزامن هذه السنة مع مرور مئة عام على دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء.

وقال ترمب إنه "تفاجأ" بتلقيه هذه الدعوة بعد قراره الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ التي وقعتها 195 دولة عام 2014.

و عن العرض العسكري قال ترمب إنه كان أحد أجمل العروض التي شاهدها، مضيفا "علينا أن نقوم بعرض مماثل على جادة بنسلفانيا" في واشنطن بين مقر الكونغرس والبيت الأبيض.

وتابع ترمب مواصلا كلامه عن العرض العسكري في فرنسا "الأمر لم يكن أمرا عاديا على الإطلاق، ربما كانت هناك نحو 200 طائرة فوق رؤوسنا".

وفيما يخص العشاء، للرئيسين مع زوجتيهما في مطعم في برج إيفل، قال ترمب "في تاريخ برج إيفل لم تشهد الباحة أمامه من قبل احتفالا يوازي ما حصل لدى تناولهم طعام العشاء، مضيفا "كان هناك آلاف وآلاف الأشخاص، لأنهم سمعوا بأننا نتناول طعام العشاء هناك.

أمّا ما يخص زيارته لقبر نابوليون فقد قال ترمب خلال المقابلة إن نابليون انتهى بشكل لم يكن جيدا، وتابع " كم مرة أنقذت الأحوال الجوية روسيا؟" وذلك في اشارة إلى هزيمة جيش نابليون أمام الجيش الروسي قبل أن يضيف "الأمر نفسه حصل مع هتلر، ذهبوا إلى هناك وتدنت الحرارة إلى ما دون 35 درجة تحت الصفر، فكانت نهاية الجيش النازي".