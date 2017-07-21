استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر

استقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر منهيا فترة خدمة قصيرة لم تخل من المشاكل بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب اختياره أنتوني سكاراموتشي لمنصب مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض.

ويعكس رحيل سبايسر، 45 عاما، اضطرابا داخل فريقي ترمب القانوني والإعلامي وسط تحقيق آخذ في الاتساع في صلات محتملة بين حملة ترمب لانتخابات الرئاسة عام 2016 وروسيا وهي مشكلة تقوض الأجندة السياسية للبيت الأبيض.

وأصبح واحدا من أشهر الشخصيات في إدارة ترامب بعد توليه المنصب في ديسمبر كانون الأول بعد مواجهاته العنيفة مع صحفيي البيت الأبيض. واستهدفه منتقدون في بعض الأحيان لما وصفوها بتصريحاته الكاذبة أو المضللة. وفي الأسابيع الأخيرة قلت لقاءات سبايسر بالصحفيين في القاعة المخصصة للإفادات الصحفية بالبيت الأبيض.

ويعمل عرض سكاراموتشي كحبير مالي في وول ستريت، ومن المعروف عنه دعمه للرئيس منذ فترة طويلة وظهر على شاشة التلفزيون في أكثر من مناسبة للدفاع عنه.