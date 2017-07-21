أردوغان: نقف على مسافة واحدة من السعودية والإمارات وقطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترى كافة شعوب المنطقة أشقاءً لها، وترغب لها في أن تعيش في أجواء من الاستقرار والثقة والرخاء.

وأعرب الرئيس التركي عن حزنه جراء الأزمة بين قطر ودول خليجية. وقال إن بلاده ستواصل مساعيها لرأب الصدع بين الأشقاء.

وأضاف أردوغان "نحب وندعم أشقاءنا من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبقية دول الخليج، كما نحب أشقاءنا القطريين الذين لديهم استثمارات في بلادنا".

ونوه أردوغان بأن المشاكل السياسية مؤقتة، بينما العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد ودائمة.

وأضاف: "ننتظر من المستثمرين الخليجيين الذين نعتبرهم أشقاء أن يختاروا العلاقات طويلة الأمد، فتركيا بيتهم الثاني وستظل كذلك".

وتابع "بإذن الله، واثق أننا لن نضطر للحديث حول هذه المسائل، مع زوال الأزمة في المنطقة، التي أعتقد أنها دخلت منعطف الحل، بشكل تام".

وسيقوم أردوغان بجولة خليجية تشمل السعودية وقطر والكويت الأحد المقبل.

وقطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في شهر يونيو/ حزيران الماضي بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".