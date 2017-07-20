البث الحي
سياسة

مندوبة قطر: الحصار ينتهك ميثاق الأمم المتحدة

مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني
مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني
20/7/2017

قالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الإجراءات أحادية الجانب ضد دولة قطر هي حصار غير قانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت السفيرة القطرية، في تصريح للجزيرة بإلغاء تلك الإجراءات أولا قبل البدء في حوار جاد لحل الأزمة الخليجية.

وذكّرت بالدعم الكبير الذي تلقته دولة قطر من سائر الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، ما يعكس قوة موقف دولة قطر التي لا تقبل إملاءات أو شروطا.

وقالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة إن الأرضية القانونية ممهدة أمام الدبلوماسية القطرية لرفع القضية بأكملها إلى الأمم المتحدة إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.

كما أضافت أن أجهزة الأمم المتحدة مطّلعة على تفاصيل الانتهاكات المترتبة عن الحصار غير القانوني والجائر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة قولها إن تنازل دول الحصار عن المطالب التي كانت قد اشترطتها لحل الأزمة  "محاولة لحفظ ماء الوجه ونهج غير مخلص لحل الأزمة".

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)