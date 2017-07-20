مجلس الشيوخ الأمريكي يستجوب زوج ابنة ترمب وابنه الأكبر

قالت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنها دعت دونالد ترمب الابن، أكبر أبناء الرئيس الأمريكي، وبول مانافورت مدير حملته السابق للإدلاء بشهادتيهما.

ومن المتوقع استجواب ترمب الابن ومانافورت في جلسة في 26 من يوليو/تموز بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واحتمال حدوث تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا.

وقال محامي جاريد كوشنر زوج ابنة ترمب إن كوشنر سيمثل أيضا أمام أعضاء مجلس الشيوخ يوم الإثنين. ورفض مساعدون بمجلس الشيوخ تأكيد مثوله أمام المجلس.

وقال محامي كوشنر في بيان "سنواصل التعاون.. ونحن نقدر الفرصة المتاحة للمساعدة في إنهاء هذا الأمر".

وأعلنت اللجنة القضائية عن مثول ترمب الابن ومانافورت أمامها في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء.

وقال السيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس العضو الديمقراطي باللجنة القضائية إن الجلسة ستمكن اللجنة من البدء في الحصول على شهادات تحت القسم.

وقال لمحطة (سي إن إن) التلفزيونية "لقد قيل الكثير علنا لكنه ليس تحت القسم وهو ما يعني أن الناس أحرار في إغفال أمور أو الكذب متمتعين بإفلات من العقاب نسبيا".