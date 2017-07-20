شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية (الخميس).

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الضحية حاول طعن جنديين إسرائيليين في الضفة الغربية وإن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليه.

ووقع الحادث في وقت تواجه فيه إسرائيل غضبا فلسطينيا متصاعدا بسبب انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى ووضع أجهزة للكشف عن المعادن عند مداخل المسجد.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بهوية الشاب القتيل، وهو محمد حسين أحمد تنّوح (26 عاما)، وهو من سكان بلدة تقّوع جنوب بيت لحم.

وعقب استشهاد تنوح اشتبكت قوات الأمن الإسرائيلية مع فلسطينيين في بلدة تقوع القريبة من بيت لحم بالضفة الغربية.