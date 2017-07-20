البث الحي
سياسة

تركيا تدعو السعودية لإسقاط المطالب الموجهة لقطر

نعمان قورتلموش وزير الثقافة والسياحة التركي
نعمان قورتلموش وزير الثقافة والسياحة التركي
20/7/2017

دعا مسؤول تركي كبير في مقابلة تلفزيونية أذيعت يوم الأربعاء السعودية إلى إسقاط المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها هي وثلاث دول عربية أخرى لقطر قائلا إنها تمثل انتهاكا لسيادتها.

وفي مقابلة مع برنامج "بلا حدود" مع قناة الجزيرة، قبيل زيارة يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان لمنطقة الخليج الأسبوع القادم، وصف نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي السابق -الذي تم تعيينه الأربعاء وزيرا للثقافة والسياحة- مطالب دول الحصار بأنها غير معقولة، وفيها تعد على سيادتها وهي غير قابلة للتطبيق، كما وصف الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر بأنه حصار ظالم هدفه معاقبة الشعب القطري.

وقال قورتولموش "سيستمع سيادة الرئيس لمواقف الأطراف.. وعلى المملكة العربية السعودية أن تتخلى عن الخطة التي تتضمن 13 بندا وأن تعيد النظر فيها. أما قطر فيجب أن تنتهج موقفا إيجابيا من شأنه أن يفتح الطريق أمام مراحل التفاوض وقد تكون تركيا وسيطا أو في وضع مقرب للآراء".

 وقالت الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن أردوغان يعتزم زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 من يوليو/ تموز في إطار جهود حل الأزمة.

وقال قورتولموش إنه يعتقد أن الأزمة ليست عصية على الحل، وإن أردوغان سيحاول المساعدة في تسويتها.

وأضاف "على الإمارات أن تبدي موقفا لصالح السلام والتسوية وهذا من مصلحتها أيضا وإلا فكل صراع يلد صراعا ولا يعلم أحد كيف تكون النتيجة".

وأعرب قورتولموش عن اعتقاده أن أمريكا تسعى للسيطرة على النفط والغاز في المنطقة من خلال الأزمة الخليجية، كما قال إنها دخلت متاهة لا تعرف كيف ستخرج منها إثر دعمها لحزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن تركيا لن تسمح إطلاقا بإنشاء دولة كردية مستقلة عن تركيا وسوريا.

وعن طلب دول الحصار إغلاق القاعدة التركية في قطر، قال قورتولموش إن هذا الطلب لا يمكن قبوله، معتبرا أن أمر القاعدة التركية في قطر أمر يخص تركيا وقطر فقط ولا يحق لأي طرف ثالث أن يطلب إغلاقها، مضيفا أن القاعدة لا تستهدف أحدا من جيران قطر.

وذكر أيضا أن تركيا وقطر تعتزمان إجراء تدريبات عسكرية في الأيام القادمة، وإن قوات أمريكية ربما تشارك في المناورات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)