تركيا تدعو السعودية لإسقاط المطالب الموجهة لقطر

دعا مسؤول تركي كبير في مقابلة تلفزيونية أذيعت يوم الأربعاء السعودية إلى إسقاط المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها هي وثلاث دول عربية أخرى لقطر قائلا إنها تمثل انتهاكا لسيادتها.

وفي مقابلة مع برنامج "بلا حدود" مع قناة الجزيرة، قبيل زيارة يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان لمنطقة الخليج الأسبوع القادم، وصف نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي السابق -الذي تم تعيينه الأربعاء وزيرا للثقافة والسياحة- مطالب دول الحصار بأنها غير معقولة، وفيها تعد على سيادتها وهي غير قابلة للتطبيق، كما وصف الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر بأنه حصار ظالم هدفه معاقبة الشعب القطري.

وقال قورتولموش "سيستمع سيادة الرئيس لمواقف الأطراف.. وعلى المملكة العربية السعودية أن تتخلى عن الخطة التي تتضمن 13 بندا وأن تعيد النظر فيها. أما قطر فيجب أن تنتهج موقفا إيجابيا من شأنه أن يفتح الطريق أمام مراحل التفاوض وقد تكون تركيا وسيطا أو في وضع مقرب للآراء".

وقالت الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن أردوغان يعتزم زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 من يوليو/ تموز في إطار جهود حل الأزمة.

وقال قورتولموش إنه يعتقد أن الأزمة ليست عصية على الحل، وإن أردوغان سيحاول المساعدة في تسويتها.

وأضاف "على الإمارات أن تبدي موقفا لصالح السلام والتسوية وهذا من مصلحتها أيضا وإلا فكل صراع يلد صراعا ولا يعلم أحد كيف تكون النتيجة".

وأعرب قورتولموش عن اعتقاده أن أمريكا تسعى للسيطرة على النفط والغاز في المنطقة من خلال الأزمة الخليجية، كما قال إنها دخلت متاهة لا تعرف كيف ستخرج منها إثر دعمها لحزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن تركيا لن تسمح إطلاقا بإنشاء دولة كردية مستقلة عن تركيا وسوريا.

وعن طلب دول الحصار إغلاق القاعدة التركية في قطر، قال قورتولموش إن هذا الطلب لا يمكن قبوله، معتبرا أن أمر القاعدة التركية في قطر أمر يخص تركيا وقطر فقط ولا يحق لأي طرف ثالث أن يطلب إغلاقها، مضيفا أن القاعدة لا تستهدف أحدا من جيران قطر.

وذكر أيضا أن تركيا وقطر تعتزمان إجراء تدريبات عسكرية في الأيام القادمة، وإن قوات أمريكية ربما تشارك في المناورات.