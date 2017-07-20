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سياسة|الكويت

الكويت تخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها

صورة المدانيين الفارين في قضية العبدلي(وزارة الداخلية الكويتية)
صورة المدانيين الفارين في قضية العبدلي(وزارة الداخلية الكويتية)
20/7/2017

خفضت الكويت عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلي من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية".

وأضاف أنه تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتية.

وأعرب المصدر عن "الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد".

وقد طلبت وزارة الداخلية الكويتية من المواطنين والمقيمين في البلاد الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالمحكومين في القضية.

يشار إلى أن محكمة التمييز الكويتية ألغت بعد ذلك أحكام البراءة الصادرة بحق 13 متهما وقضت بسجنهم عشر سنوات، في وقت ألغت حكم الإعدام بحق المتهم الرئيسي.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت أنها تمكنت من الكشف عن هذه الخلية في أغسطس/آب 2015، بعد ضبط أسلحة ومتفجرات في مزرعة بمنطقة العبدلي الحدودية.

ووجهت النيابة لأعضاء الخلية تهما بالانتماء إلى حزب الله اللبناني والتخابر مع إيران وحيازة أسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في الكويت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الكويتية
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