السفارة المصرية بواشنطن تحتج على تحذير الخارجية الأمريكية من السفر لمصر

قالت وزارة الخارجية المصرية إنها كلفت السفارة المصرية في واشنطن بنقل رسالة استياء للخارجية الأمريكية بسبب تحذيرها الأخير من السفر إلى مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوزير سامح شكري كلف السفارة المصرية في واشنطن بنقل رسالة استياء للخارجية الأمريكية بسبب الصياغة التي استخدمتها في بيانها الخاص بتحديث إرشادات السفر إلى مصر، والذي صدر في ١٩ يوليو/تموز الجاري.

وأضاف أبو زيد أن السفارة المصرية اعتبرت أن إشارة بيان الخارجية الأمريكية إلى أن "الهجمات الإرهابية يمكن أن تحدث في أي مكان في مصر" هي إشارة تفتقد الدقة وتعطي انطباعا سلبيا خاطئا عن الوضع الأمني في مصر.

واعتبر أبو زيد في بيان أن "ما تضمنه بيان إرشادات السفر من ذكر أحداث إرهابية وقعت منذ سنوات دون الإشارة إلى تاريخ حدوثها، يعطي انطباعاً خاطئاً لمن يقرأ البيان بأنه يشير إلى هجمات إرهابية حديثة".

وقالت الخارجية المصرية إن ما تضمنه التحذير الأمريكي من "التمييز بين جماعات إرهابية وما يُسمي بجماعات معارضة سياسية عنيفة"، هو تمييز غير مقبول، نظراً لأن كل جماعة سياسية تستخدم العنف هي جماعة إرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت المواطنين الأمريكيين من السفر إلى مصر، بسبب مخاطر ما وصفته بـ"تهديدات الجماعات الإرهابية ومنظمات المعارضة السياسية العنيفة".

وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي (الأربعاء) إن "الهجمات الإرهابية يمكن أن تقع في أي مكان في البلاد، بما في ذلك المناطق الرئيسية من العاصمة".

وأشارت الوزارة إلى أن مصر تعرضت لسلسلة من الهجمات الإرهابية خلال الشهور الماضية، والتي استهدفت مسؤولين حكوميين وقوات أمنية وأماكن عامة ومواقع سياحية، كما استهدفت طائرات ووسائل نقل عام، ومواقع عبادة، مثل الهجمات التي استهدفت كنائس مصرية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها إنه "يُحظر على أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. كما يُحظر (عليهم) السفر البري إلى أي مكان في شبه جزيرة سيناء، ولكن يُسمح لهم بالسفر إلى شرم الشيخ جوا. ويحظر على أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية كذلك زيارة المواقع الدينية خارج القاهرة الكبرى".