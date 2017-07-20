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سياسة

البنتاغون: نشر تركيا مواقع عسكرية أمريكية يعرض قواتنا للخطر

شعار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"
شعار وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"
20/7/2017

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نشر وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أماكن بدا أنها مواقع عسكرية أمريكية في سوريا يعرض القوات الأمريكية للخطر.

وأضافت أن الولايات المتحدة شكت إلى تركيا من ذلك.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول يوم الثلاثاء تقريرا يحدد أماكن عشرة مواقع عسكرية أمريكية في شمال سوريا ويذكر بالتفاصيل في بعض الحالات عدد القوات الأمريكية والفرنسية الموجودة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون "نشر معلومات عسكرية حساسة يعرض قوات التحالف لمخاطر غير ضرورية ويمكن أن يعطل العمليات الجارية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف باهون "في الوقت الذي لا يمكننا فيه التحقق بشكل مستقل من المصادر التي ساهمت في هذا التقرير فإننا سنشعر بقلق بالغ إذا عرض مسؤولون من شريك في حلف شمال الأطلسي قواتنا للخطر عن عمد بنشر معلومات حساسة".

وأضاف أن الولايات المتحدة عبرت لتركيا عن قلقها.

والعلاقات متوترة بالفعل بين أنقرة وواشنطن بسبب دعم الولايات المتحدة لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في حملة لطرد "تنظيم الدولة" من الرقة معقلها في سوريا.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب فرعا لحزب العمال الكردستاني وهو جماعة محظورة تشن تمردا منذ الثمانينيات في جنوب شرق تركيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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