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سياسة|الولايات المتحدة

إصابة السناتور الأمريكي جون مكين بورم خبيث في المخ

السناتور الأمريكي جون مكين
السناتور الأمريكي جون مكين
20/7/2017

قال مكتب السناتور البارز جون مكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن مكين المرشح الجمهوري للرئاسة في العام 2008 مصاب بورم خبيث في المخ.

ومكين (80 عاما) معروف باستقلاله السياسي على مدى أكثر من ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ وطيار سابق بالبحرية وأعيد انتخابه لولاية سادسة في المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتعافى مكين في منزله في أريزونا منذ خضوعه لجراحة في فينكس يوم الجمعة لإزالة تجلط دموي فوق عينه اليسرى.

وقال مكتبه إن تحليلا للأنسجة بعد العملية كشف عن ارتباط التجلط الدموي بورم في المخ يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي.

والورم الأرومي الدبقي هو ورم من الدرجة الرابعة وهي أشد الأورام شراسة. وقال مركز إم.دي أندرسون للسرطان إنه يمكن أن يكون عدوانيا للغاية وينتشر إلى أجزاء أخرى من الدماغ بسرعة كبيرة.

وقال أطباء مكين إنه يتعافى بشكل "مذهل" من الجراحة.

وقال مكتبه إن خيارات العلاج الخاص به تشمل مزيجا من العلاج الكيماوي والعلاج بالإشعاع.

ورغم أنه معروف بدفاعه الشديد عن العمل العسكري الأمريكي القوي في الخارج فقد عمل أيضا مع الديمقراطيين بخصوص قضايا من كبح انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية إلى إصلاح الهجرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن"السناتور مكين كان دوما مقاتلا" وتمنى له الشفاء العاجل.

كان مكين طيارا بالبحرية الأمريكية وهو ابن وحفيد لأميرالات بالجيش. وكانت طائرته قد أسقطت فوق فيتنام في 1967 وأمضى خمس سنوات ونصف أسير حرب وتعرض مرارا للتعذيب على أيدي آسريه الشيوعيين.

ومن أبرز ما يفخر مكين بإنجازه العمل على إقرار تشريع يحظر التعذيب في عام 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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