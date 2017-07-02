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سياسة|سوريا

30 حالة اختناق إثر قصف شنه النظام السوري بغاز الكلور شرقي دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
1/7/2017

أعلنت المعارضة السورية إصابة 30 من مقاتيلها بحالات اختناق، السبت، إثر قصف شنه النظام السوري، بغازات سامة، على أطراف بلدة عين ترما، شرق العاصمة دمشق.

وقال فصيل "فيلق الرحمن" المعارض، في بيان نشره على "تويتر"، إن "قوات النظام استهدفت بغاز الكلور السام، نقاط  مقاتليه، في  بلدة عين ترما؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 منهم بحالات اختناق".

وأضاف البيان  أن "القصف جاء رداً على فشل محاولات قوات النظام اقتحام البلدة منذ 13 يوماً".

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الفيلق، وائل علوان، أنّ "بعض المصابين إصاباتهم حرجة، وسيخضعون للمراقبة والعناية الصحية مدة 12 ساعة".

وأشار علوان  إلى أن "مقاتلي الفصيل تصدّوا اليوم لهجوم شنته قوات النظام والميليشيات المساندة لها؛ ما أدى إلى مقتل وجرح نحو 30 من المهاجمين".

وتحاول قوات النظام منذ، قرابة أسبوعين، اقتحام بلدة عين ترما قرب دمشق، بهدف تضييق الحصار أكثر على الغوطة الشرقية، والتقدم منها إلى حي جوبر شرقي العاصمة.

المصدر : الأناضول
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