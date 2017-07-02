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سياسة

نيويورك تايمز: سفير الإمارات بواشنطن دفع ربع مليون دولار لصحفي لمقاضاة الجزيرة

يوسف العتيبة (يمين) ومحمد فهمي
يوسف العتيبة (يمين) ومحمد فهمي
2/7/2017

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحقيقا كشف أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة دفع لصحفي سابق في الجزيرة ربع مليون دولار أمريكي لرفع دعوى قضائية ضد القناة والتحريض عليها.

وكشفت الصحيفة عن وثائق تثبت تحويلا ماليا إماراتيا بقيمة 250 ألف دولار إلى حساب صحفي الجزيرة محمد فهمي، من أجل رفع دعوى قانونية ضد الجزيرة.

وفي مقابلة هاتفية أجراها فهمي مؤخرا، أوردت الصحفية أن فهمي وصف الأموال التي تلقاها بأنها قرض من السفير الإماراتي في واشنطن لتمويل الإجراءات القانونية ضد القناة.

وقال فهمي إن السفير الإماراتي في واشنطن كان صديقا له، حيث درسا معا خلال المرحلة الثانوية في مصر، وفي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وإنه كان واحدا من بين عدة أشخاص طلبوا دعما ماليا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها تلقت ملفا يحوي معلومات تعقبها من وصفتهم بالمحققين الخاصين، تتعلق بمحمد فهمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فهمي -الذي عقد مؤتمرا صحفيا في واشنطن قبل أسبوع للإعلان عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد شبكة الجزيرة – قد نفى أي علاقة تربطه بمسؤولين إماراتيين أو سعوديين، وأضافت أنه بذلك قد "أدلى بتصريح كاذب"، بعد أن عاد وأقر بعلاقة تربطه بالسفير الإماراتي في واشنطن.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز إلى رسائل جرى تبادلها بين السفير الإماراتي ومحمد فهمي الذي طلب مبلغا من المال كقرض، واعدا بتسديده في حال ربح قضية التعويض المرفوعة على الجزيرة.

وبحسب الوثائق، فإن السفير الإماراتي أوعز لرجل أعمال مصري بتحويل هذا المبلغ إلى حساب فهمي أو طرف ثالث.

ولفت تقرير الصحيفة الأمريكية إلى طلب فهمي من العتيبة أن تقوم قناة إخبارية تبث من الإمارات بنقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده.

المصدر : الجزيرة + نيويورك تايمز
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