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سياسة|تركيا

مسلحون أكراد يقتلون اثنين من مسؤولي حزب العدالة والتنمية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
2/7/2017

قالت السلطات التركية إن مسلحين أكرادا قتلوا بالرصاص اثنين من مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم بجنوب شرق البلاد خلال اليومين الماضيين.

وذكر مكتب حاكم إقليم ديار بكر أن أورهان مرجان، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في منطقة ليجه بالإقليم، تعرض لإطلاق نار أمام منزله ليل الجمعة وفارق الحياة في المستشفى متأثرا بجروحه.

وأضاف أن مسلحين قتلوا أيضا أيدين أهي، نائب رئيس الحزب الحاكم، في منطقة أوزلاب بإقليم فان ليلة أمس السبت.

وقالت مصادر أمنية إن المسلحين خطفوا أهي من منزله تحت تهديد السلاح وقتلوه في مكان قريب.

وكتب وزير الطاقة التركي براءت ألبيرق على تويتر يقول إن مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا المسؤولين.

ولم يعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته لكنه استهدف من قبل مسؤولين في الحزب الحاكم.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984 وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

ويصنف الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتركيا الجماعة على أنها إرهابية.

وانهار وقف لإطلاق النار بين تركيا والمسلحين في يوليو/تموز 2015، وشهدت منطقة جنوب شرق تركيا لاحقا بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ اندلاع التمرد.

المصدر : رويترز
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