قتلى وجرحى في تفجير "انتحاري" في دمشق

قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن ثلاث سيارات ملغومة استهدفت دمشق اليوم الأحد مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بعد انفجار إحداها.

ونقلت وكالة رويترز عن ضابط بالشرطة قوله إن التفجير أسفر عن سقوط 7 قتلى و13 مصابا في ساحة التحرير بوسط العاصمة السورية دمشق.

وقال التلفزيون السوي إن أحد الانتحاريين الثلاثة فجر سيارته في ساحة التحرير بعد أن طوقته السلطات. وقالت وسائل الإعلام إن السلطات دمرت السيارتين الأخريين.

وقال التلفزيون السوري إن قوات الأمن حالت دون وصول من وصفتهم بـ"الإرهابيين" إلى مبتغاهم وأنهم أرادوا استهداف مناطق مزدحمة في أول يوم عمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وأظهرت تغطية للتلفزيون من أحد مواقع التفجيرات ما بدا وكأنها أشلاء بشرية وعربات مدمرة أمام مسجد في دوار البيطرة قرب المدينة القديمة.