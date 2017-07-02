صورة بشار الأسد تظهر على الليرة السورية للمرة الأولى

ظهرت صورة الرئيس السوري بشار الأسد على الليرة لأول مرة بعد طبعها على ورقة نقد جديدة فئة 2000 ليرة سورية تم تداولها الأحد.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي دريد ضرغام إن ورقة النقد فئة 2000 ليرة من بين أوراق نقد جديدة طبعت منذ أعوام لكن قرار طرحها للتداول تأخر نظرا "لظروف الحرب وتقلبات سعر الصرف".

وتعادل ورقة النقد الجديدة نحو أربعة دولارات بأسعار الصرف الحالية. وهبطت قيمة العملة السورية منذ اندلاع الصراع في 2011 من 47 ليرة مقابل الدولار في 2010 إلى نحو 500 ليرة للدولار حاليا.

وقال ضرغام، مشيرا إلى زيادة اهتراء أوراق النقد الحالية، إن الوقت أصبح ملائما لطرح الورقة الجديدة للتداول بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وفي الماضي، كانت ورقة النقد فئة ألف ليرة هي المهيمنة بين أوراق النقد السورية. وظهرت صورة الرئيس السابق حافظ الأسد، والد بشار، الذي توفي في عام 2000 على العملات وأوراق النقد القديمة فئة ألف ليرة التي لا تزال تتداول.

ودعا ناشطون سوريون إلى منع تداول فئة الألفي ليرة من التداول في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لوجود صورة بشار عليها.