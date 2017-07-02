الاحتلال يعتقل برلمانية فلسطينية ضمن حملة اعتقالات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، 9 مواطنين بالضفة الغربية، بينهم العضوة بالمجلس التشريعي خالدة جرار، وأسير محرر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت جرار، بعد مداهمة منزلها فجرا بمدينة رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين من منزلها في بيتونيا، والأسير المحرر إيهاب مسعود، من حي بطن الهوى، برام الله.

كما اقتحم جيش الاحتلال مخيم "العروب" للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة الخليل، واعتقل أربعة من الأسرى المحررين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكر تقرير الجيش الإسرائيلي، أن قواته اعتقلت تسعة ممن يصفهم بـ"المطلوبين"، بحجة مشاركتهم في نشاطات تتعلق بالمقاومة الشعبية.

وعقب اعتقالهم جرت مواجهات مع شبان المخيم الذين رجموا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة فيما رد عليهم جنود الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ولم يبلغ عن إصابات.

وجرار عضو بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعد من أبرز قيادات الجبهة، وأسيرة محررة، وناشطة بقضايا المعتقلين.

وأفرج عن "جرار" من السجون الإسرائيلية 3 يونيو/حزيران الماضي بعد أن أمضت حكما بالسجن لمدة 15 شهرًا.

وادعى الاحتلال في تقريره أن اعتقاله للنائب خالدة جرار، والتي أفرج عنها في شهر يونيو/حزيران 2016 جاء بزعم إدانتها بقضايا أمنية، مشيرًا إلى أنها وبعد فترة قصيرة عادت جرّار، وبشكل أكبر للعمل في إطار تنظيم "الجبهة الشعبية" حيث تعتبر من نشطائه البارزين في الضفة الغربية بشكل عام ومنطقة رام الله بشكل خاص، بحسب قدس برس.

بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام قوات الاحتلال باعتقال قيادات الجبهة وناشطيها لن يثنِيها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه والمشاريع التصفوية المشبوهة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.