البث الحي
سياسة|إسرائيل

الإفراج عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت

إيهود أولمرت لدى مغادرته السجن
إيهود أولمرت لدى مغادرته السجن
2/7/2017

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد عن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت من سجن بمدينة الرملة قرب تل أبيب مع وضعه تحت المراقبة وذلك بعد أن أمضى 16 شهرا لإدانته بالفساد.

وكان أولمرت (71 عاما) أدين عام 2014 بقبول رشا من مطوري عقارات عندما كان رئيسا لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيسا للوزراء بين عامي 2006 و2009 وزعيما لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط.

وقرر مجلس مسؤول عن الإفراج عن السجناء مع وضعهم تحت المراقبة اليوم الأحد تخفيف مدة عقوبة أولمرت التي تبلغ 27 شهرا، وهو عرف متبع في إسرائيل يطبق على السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم عنف.

ولم يدل أولمرت، الذي كان يرافقه حارس حكومي، بأي تعليق للصحفيين أثناء مغادرته السجن.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)