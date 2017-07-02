الإفراج عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد عن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت من سجن بمدينة الرملة قرب تل أبيب مع وضعه تحت المراقبة وذلك بعد أن أمضى 16 شهرا لإدانته بالفساد.

وكان أولمرت (71 عاما) أدين عام 2014 بقبول رشا من مطوري عقارات عندما كان رئيسا لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيسا للوزراء بين عامي 2006 و2009 وزعيما لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط.

وقرر مجلس مسؤول عن الإفراج عن السجناء مع وضعهم تحت المراقبة اليوم الأحد تخفيف مدة عقوبة أولمرت التي تبلغ 27 شهرا، وهو عرف متبع في إسرائيل يطبق على السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم عنف.

ولم يدل أولمرت، الذي كان يرافقه حارس حكومي، بأي تعليق للصحفيين أثناء مغادرته السجن.