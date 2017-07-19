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سياسة|سلطنة عمان

وزير عماني يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي
19/7/2017

التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، رئيسَ وأعضاءَ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي. 

جرى اللقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذكرت وزارة الخارجية العمانية على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

في سياق متصل ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ناقش هاتفيا مع سلطان عُـمان قابوس بن سعيد سبل حل النزاعات الإقليمية.

وأضاف البيت الأبيض أن ترمب شدد للسلطان قابوس على ضرورة مواجهة أنشطة إيران التي وصفها ترمب بأنها مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

 

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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