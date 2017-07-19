نيويورك تايمز: دول حصار قطر تتخلى عن مطالبها

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن دبلوماسيين رفيعي المستوى من دول حصار قطر أبدوا بعض المرونة بشأن الأزمة الخليجية، وقالوا إنهم تخلوا عن مطالبهم الـ13 من الدوحة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها (الثلاثاء) إن التصريحات التي صدرت عن دبلوماسيين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أظهرت قدرا من عدم التشدد في موقف الدول الأربعة، ورغبة في إحداث بعض التقدم في النزاع الخليجي الذي بدأ أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقال ممثلو الدول الأربع في مؤتمر صحفي دعت إليه الإمارات في مقر بعثتها الدبلوماسية بالأمم المتحدة إنهم يرغبون في حل الأزمة بشكل ودي.

وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي في المؤتمر الصحفي: "هدفنا هو التوصل لحل دبلوماسي" للأزمة.

وقال المعلمي إن الدول الأربع المشاركة في حصار قطر تخلت عن مطالبها الثلاثة عشر من الدوحة، والتي كان من بينها إغلاق شبكة الجزيرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وحظر جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت دول الحصار الأربع قد تقدمت بهذه المطالب وأعطت قطر مهلة عشرة أيام للاستجابة لها، لكن قطر تجاهلت هذه المهلة، بحسب الصحيفة.

وقال دبلوماسيو دول الحصار إن الدول الأربع توحدت الآن حول ما سموه ستة مبادئ عامة، تتمحور حول مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل الجماعات المتطرفة، ووقف التحريض والكراهية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة إن مسألة المهلة التي منحوها سابقا للاستجابة للمطالب كان الهدف منها "المساعدة في دفع العملية للأمام".

وفي رده على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل وسط قال المعلمي: "بالطبع يمكن التوصل إلى حل وسط، ولكن لا حلول وسطى بشأن المبادئ الستة".

من جانبها قالت السفيرة الإماراتية في الأمم المتحدة لانا نسيبة إنه بغض النظر عما سيحدث "فإننا لن نعود أبدا إلى الوضع الراهن، وهذا ما يتعين على القطريين أن يفهموه" بحسب قولها.