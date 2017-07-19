نائب بريطاني يدعو لخرق القانون وتناول "القنب" في البرلمان

دعا أحد نواب حزب العمال البريطاني، المواطنين إلى تناول القنب الهندي في مجلس العموم، للاحتجاج على سياسة الحكومة التي تمنع استخدامه لأغراض طبية.

وجاءت دعوة النائب "باول فلاين" خلال جلسة مجلس العموم لمناقشة موضوع المخدرات الثلاثاء، واعتبر أن تلك الدعوة ستمثل ضغطا من أجل تغيير القوانين المتعلقة بالمخدرات في بريطانيا.

وقال فلاين "أعرف أنه من غير المفترض أن نفعل ذلك باعتبارنا نوابا في البرلمان، إلا أنني أدعو الناس لخرق القانون وتناول القنب هنا، وتحدي الحكومة، وليتم اعتقالهم".

واعتبر فلاين أن هذه الطريقة الوحيدة للتأثير على الحكومة، معتبرا أن القوانين ذات العلاقة لا تقوم على أدلة، وحافلة بالأحكام المسبقة.

كما أعلن فلاين أنه ساعد الناشطة إليزابيث برايس، التي كانت تعاني من تصلب الشرايين وتوفيت عام 2011، على تناول شاي القنب، في شرفة البرلمان.

وقال فلاين "قدمت لها ماء ساخنا استخدمته لإعداد شاي القنب، لقد ارتكبنا جريمة مروعة في شرفة البرلمان"، مضيفا أن عقوبة تلك الجريمة من المفترض أن تكون السجن 7 سنوات لبرايس، وربما له أيضا لمساعدتها على تناول القنب.

واعتبر فلاين أن سياسة الحكومة تنكر حق المصابين بالأمراض الخطرة في اختيار نوع دوائهم، ودعا المصابين بتلك الأمراض للقيام بعصيان مدني.

ويجرم القانون البريطاني اقتناء وتداول القنب الهندي باعتبار أنه لا يمتلك الخواص العلاجية.