قرقاش يجدد نفي بلاده ضلوعها في قرصنة "قنا"

جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش نفي بلاده ضلوعها في عملية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية.

جاء ذلك في لقاء مع قناة سكاي نيوز البريطانية, حيث شكك قرقاش في التقرير الذي نشرته الواشنطن بوست نقلا عن مصادر من وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي قرصنت حساب وكالة الأنباء القطرية، وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية أن مسؤولين كبارًا في الحكومة الإماراتية ناقشوا خطة الاختراق في 23 مايو/أيار الماضي، وجرى تنفيذها في اليوم التالي.

وقال الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر في تصريح له أمس الأول (الإثنين): "إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي وقعت على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية".

وأضاف أن "هذه المعلومات التي تفيد بارتكاب هذه الجريمة النكراء والتي تصنف دوليا من جرائم الاٍرهاب الإلكتروني من قبل دولة خليجية يعد خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة".

وأشار الشيخ سيف إلى أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دولة قطر بشأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة، وسوف تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها سواء أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني".

وكان موقع وكالة الأنباء القطرية قد تعرض لقرصنة في الساعات الأولى من يوم الرابع والعشرين من شهر مايو/ أيار الماضي، وتمت فبركة ونشر تصريحات مزعومة عليه نسبت لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورغم طلب الوكالة من وسائل الإعلام تجاهل ما ورد من تصريحات ملفقة على موقعها المخترق فإن وسائل إعلام عدة محسوبة على الدول المشاركة في حصار قطر تجاهلت النفي القطري وشنت حملة إعلامية مستندة فيها إلى أخبار مفبركة.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".