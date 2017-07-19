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سياسة|تركيا

تعديل وزاري في تركيا والفريق الاقتصادي لم يتغير كثيرا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
19/7/2017

عدّل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حكومته اليوم الأربعاء وأقصى أربعة من نوابه؛ لكنه أبقى على فريقه الاقتصادي كما هو إلى حد بعيد.

وقال يلدريم في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه بالرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي إن 15 وزيرا احتفظوا بمناصبهم وانضم خمسة وزراء جدد للحكومة وانتقل ستة وزراء إلى مناصب أخرى داخل التشكيل الحكومي الجديد.

وهناك توقعات على نطاق واسع بإجراء تعديل وزاري في تركيا منذ مايو/ أيار عندما عاد أردوغان لقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم عقب استفتاء في 16 أبريل/نيسان على تعديلات دستورية منحته سلطات جديدة واسعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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