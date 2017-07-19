تعديل وزاري في تركيا والفريق الاقتصادي لم يتغير كثيرا

عدّل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم حكومته اليوم الأربعاء وأقصى أربعة من نوابه؛ لكنه أبقى على فريقه الاقتصادي كما هو إلى حد بعيد.

وقال يلدريم في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه بالرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي إن 15 وزيرا احتفظوا بمناصبهم وانضم خمسة وزراء جدد للحكومة وانتقل ستة وزراء إلى مناصب أخرى داخل التشكيل الحكومي الجديد.

وهناك توقعات على نطاق واسع بإجراء تعديل وزاري في تركيا منذ مايو/ أيار عندما عاد أردوغان لقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم عقب استفتاء في 16 أبريل/نيسان على تعديلات دستورية منحته سلطات جديدة واسعة.