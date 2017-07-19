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سياسة|مصر

انتحار طالب مصري بعد رسوبه بالثانوية الأزهرية

19/7/2017

أقدم طالب مصري على الانتحار، مساء الثلاثاء، بتناول مادة سامة بعد رسوبه بالثانوية الأزهرية شمالي البلاد.

ووفق بيان لمديرية أمن محافظة الشرقية، فإن الطالب "عبد الرحمن.م.ع" المُقيم بعزبة "أبو سعد" التابعة لمدينة أولاد صقر لقي مصرعه منتحرًا.

وأوضح البيان أن "الطالب أدى صلاة المغرب بالمسجد مع شقيقه، ثم تناول مادة سامة، قبل أن يُكتشف الأمر ويتم نقله إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بتسممه".

 وبسؤال أفراد أسرته، أشاروا إلى أنه "تخلص من حياته تأثرًا بحالته النفسية عقب رسوبه في امتحانات الثانوية الأزهرية، وعدم حصوله على مجموع يحقق رغبته"، وفق البيان.

والسبت الماضي، اعتمد الأزهر الشريف نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية، وبلغت نسبة النجاح 57.2%، لتسجل النسبة الأعلى لها في الخمس سنوات الماضية، وفق عباس شومان، وكيل الأزهر.

المصدر : الأناضول
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