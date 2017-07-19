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سياسة

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: صعوبات تواجه القطريين في إجراءات الحج

19/7/2017

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطرعلي بن صميخ المري إنه رغم أن السلطات السعودية تعهدت بتسهيل إجراءات الحج "لكن للأسف هناك مضايقات وعراقيل مستمرة".

ولفت إلى أن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج فيما يتعلق بتحويل الأموال وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين.

وأضاف "لا بد أن يكون هناك موقف واضح من السلطات السعودية من مسألة الحج والعمرة بالنسبة للقطريين، ولا بد أن يكون هناك تذليل للصعوبات التي تواجه القطريين".

وقال إنه إذا لم تستجب السلطات السعودية لذلك، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من حقها أن تلجأ إلى الآليات الدولية لضمان حق القطريين والمقيمين لممارسة حقهم في الحج.

وأضاف المري: قدمنا تقارير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي عن آثار الحصار على أوضاع حقوق الإنسان في قطر، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مباشرا بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع لجنة المطالبة بالتعويضات فيما يتعلق بالأفراد.
وذكر أن هناك وفدا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيزور قطر خلال يوليو/تموز الجاري للاطلاع على الانتهاكات المترتبة على حصار قطر، كما ذكر أن وفدا ودوليا من كتاب ومحامين وقضاة سيزور الدوحة خلال الأيام المقبلة للقاء ضحايا الحصار.
وأضاف أنه "بإمكان دولة قطر التوجه لمجلس الأمن بشأن اختراق وكالة الأنباء بوصفه فعل يخالف الشرعية الدولية."

وأشار المري إلى أن هناك إدانات عالمية لإجراءات دول الحصار وتنديدا بزج الأسر المختلطة في هذه الأزمة، وهو ما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وكشف المسؤول الحقوقي عن تواصل مؤسسته منذ بداية الأزمة مع الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي "لكن للأسف هناك صمت من هذه الآليات".

المصدر : الجزيرة
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