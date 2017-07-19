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سياسة|الهند

الحكومة الهندية تلغي جواز سفر الداعية الإسلامي "ذاكر نايك"

الداعية ذاكر نايك في لقاء سابق مع الجزيرة مباشر
الداعية ذاكر نايك في لقاء سابق مع الجزيرة مباشر
19/7/2017

ألغت الحكومة الهندية، جواز سفر "ذاكر نايك"، الداعية الإسلامي الهندي والمعروف بخطابه الديني المناهض للعنف والإرهاب.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، إن جواز سفر الداعية نايك قد تم إبطاله، بناءً على طلب من وكالة الأمن القومي (الاستخبارات).

وأضاف البيان أن مكتب الجوازات المحلي في مدينة مومباي غربي الهند، ألغى جواز سفر الدكتور ذاكر عبد الكريم نايك، استنادًا لأحكام قانون جوازات السفر الصادر عام 1967 .

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، إن الاستخبارات طلبت من الشرطة الدولية وضع الداعية الإسلامي نايك ضمن النشرة الحمراء.

وأضافت الصحيفة أن نايك قد يكون "مختبئًا" في دولة الإمارات العربية أو المملكة العربية السعودية ويتردد باستمرار على ماليزيا وإندونيسيا.  

والداعية ذاكر نايك، هو خطيب ومنظر إسلامي هندي، ولد عام 1965، وهو طبيب أيضاً، ومنذ عام 1993، ركز على الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى أنه نشط في مجالات الدعوة والوعظ ومقارنة الأديان، ويحظى بمتابعة واسعة، حيث كان طالبا للداعية أحمد ديدات الذي اشتهر بمناظراته وتوفي في 2005 . ويلقب نايك بـ"ديدات الأصغر"، ويشغل منصب مدير مؤسسة البحث الإسلامية في الهند.

المصدر : الأناضول
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