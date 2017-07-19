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سياسة

الأمم المتحدة: تورط قوات حفتر في تعذيب معتقلين وإعدامهم

مقاتلون تابعون لحفتر قاموا بنبش القبور
مقاتلون تابعون لحفتر قاموا بنبش القبور
18/7/2017

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للتحقيق في اتهامات بتعذيب وإعدامات شرقي البلاد.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت، عن قلقها العميق من تعرّض أشخاص سجنتهم قوات "حفتر" مؤخرا في بنغازي، إلى "خطر التعذيب الوشيك وحتى الإعدام بإجراءات موجزة (بدون محاكمة)".

وأضاف، في تصريحات إعلامية من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن المكتب الأممي لحقوق الإنسان "لديه تقارير" تشير إلى "تورّط" هذه القوات في "تعذيب المعتقلين وإعدام ما لا يقل عن 10 رجال أسرى".

وحث المكتب قوات "حفتر" على ضمان إجراء تحقيق كامل ونزيه في هذه الادعاءات، داعيا إلى "إعفاء القائد الميداني "المتورّط إلى حين صدور نتائج التحقيق".

وأوضح فرحان حق أنّ "المكتب شدّد على أنّ مكافحة الإرهاب لا يمكن استخدامها لتبرير عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أظهر تسجيلان، تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بدا وكأنها "إعدامات" من دون محاكمة، "نفذها مقاتلون بقوات حفتر".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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