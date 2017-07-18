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هاشتاج #FreeQuds يتصدر تويتر عالميا

محيط المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة
محيط المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة
18/7/2017

تصدر هاشتاج #FreeQuds أو الحرية للقدس موقع التغريد المصغر تويتر عالميا مساء الثلاثاء.

وغرد آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم مطالبين بوقف ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى في القدس.

والجمعة الماضية، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى ومنعت الصلاة فيه للمرة الثانية منذ احتلال القدس العام 1967، قبل أن تعيد فتحه جزئياً، أول أمس الأحد، لكنها اشترطت على المصلين والموظفين الدخول عبر بوابات تفتيش إلكترونية، وهو ما رفضه الفلسطينيون.

ولليوم الثالث على التوالي، أدى العشرات من الفلسطينيين الصلوات في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس، بعد رفضهم المرور من خلال البوابات الإلكترونية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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