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سياسة

ميانمار: التحقيق الأممي بشأن الروهينغيا "سيفاقم الوضع"

طفلة من الروهينغيا تبكي في أحد المخيمات - أرشيف
طفلة من الروهينغيا تبكي في أحد المخيمات - أرشيف
18/7/2017

قال المستشار الأمني لمستشارة ميانمار أونغ سان سو تشي إن التحقيق الذي تقوم به الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا من شأنه أن يؤدي إلى "تفاقم الوضع".

وقال تاونغ تون إنه لدى ميانمار الحق "في الدفاع عن نفسها بالوسائل المشروعة".

وأعلنت ميانمار أنها لن تصدر تأشيرات دخول لثلاثة من خبراء الأمم المتحدة تم تعيينهم للتحقيق في الاتهامات بحدوث انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان خلال ما يطلق عليه "عمليات التطهير" في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وأصدرت الأمم المتحدة في مارس/ آذار الماضي قرارا بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، بعد نشر تقرير في فبراير/ شباط الماضي قال إن الانتهاكات التي حدثت في ميانمار ترقى إلى جرائم حرب.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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