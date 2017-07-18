مهاجر يطعن شرطيًا في محطة قطارات ميلانو

طعن مهاجر من غينيا بيساو، الإثنين، رجل شرطة في محطة القطارات المركزية بمدينة ميلانو شمالي إيطاليا.

وقال عمدة المدينة، جوزيبه سالا، إن المهاجر (31 عامًا) كان من المفترض أن يُطرد من إيطاليا منذ أقل من أسبوعين، حيث صدر بحقه مرسوم طرد.

وطعن المهاجر رجل الشرطة خلال مشاركته في مهام دورية بمحطة قطارات ميلانو، بعدما اشتبك المهاجر مع أفراد الدورية، إثر طلبهم الاطلاع على وثائقه الشخصية، وفق التلفزيون الحكومي.

وأضاف التلفزيون أن المهاجر، ويدعى "سعيدو ديالو"، كان يصيح باللغة الإيطالية "أود الموت في سبيل الله"، حينما طعن الشرطي.

وأصيب الشرطي بجروح متوسطة في الكتف اليمنى، ونقل فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يخضع المهاجر للاستجواب.

ونقل التلفزيون الإيطالي عن عمدة ميلانو قوله "يمر من المحطة المركزية للقطارات الملايين من الناس يوميًا، لكن الشخص الذي طعن الشرطي صدر بحقه بالفعل مرسوم طرد من إيطاليا، وما كان من المفترض أن يجول حرًا.. لابد من تعزيز السيطرة على الوضع الأمني".

ووفق شرطة مدينة سوندريو (شمال غرب) فإن هذا المهاجر صدر بحقه، يوم 4 يوليو/تموز الجاري، مرسوم طرد من إيطاليا، لارتكابه جرائم تهديد، واعتداء شخصي، ومقاومة موظف عام، لكن المرسوم لم يُنفذ.

وكانت محطة قطارات ميلانو قد شهدت، يوم 18 مايو/أيار الماضي، حادثًا مماثلًا، حينما قام شاب إيطالي من أصل تونسي في العشرين من عمره، يدعى إسماعيل بن يوسف، بطعن 3 رجال شرطة، دون أن يتسبب في وفاتهم.

وتوصل محققون إيطاليون آنذاك إلى أن "بن يوسف" كان مرتبطًا بـ"شبكة متشددة".