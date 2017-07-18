شاهد: أمطار غزيرة تغرق شوارع إسطنبول

اضطر المارة للسباحة إلى بر الأمان في الشوارع الغارقة بمياه الأمطار في إسطنبول (الثلاثاء) بعد أمطار غزيرة وعواصف تسببت في تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور.

وغمرت المياه الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة الكثير من الطرق والجسور والأنفاق بعد صواعق برق أضاءت سماء المدينة على مدى ساعتين.

وأظهرت لقطات مصورة عرضها التلفزيون أشخاصا يسبحون في الشوارع ويجري إنقاذهم بزوارق من الشوارع والمنازل التي غمرتها المياه.

وقالت شركات ملاحة إن الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية تسببت في تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور وهو طريق شحن دولي مهم تمر منه شحنات نفط وحبوب من الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي إلى الظهر.

وأغلقت السلطات التركية كذلك مضيق الدردنيل أمام الناقلات التي يزيد طولها عن 200 متر بعد أن جنحت سفينة لكنها فتحت المضيق كذلك عند الظهر.

ونقلت قناة (سي.إن.إن ترك) عن أحمد أرسلان وزير المواصلات قوله "ما نشهده كارثة طبيعية".

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن ليس هناك ضحايا.

وقالت (سي.إن.إن ترك) إن أكثر من 6700 صاعقة برق ضربت المدينة خلال ساعتين.

ونقلت قناة (ان.تي.في) عن شركة عبارات اسطنبول قولها إنها ألغت بعض رحلاتها في حين تباطأت حركة المواصلات البرية وكادت أن تتوقف.

وحذر واصب شاهين حاكم مدينة اسطنبول المواطنين من استخدام سياراتهم الخاصة إلا للضرورة كما حذر من المزيد من الأمطار الغزيرة.

وقال وزير المياه ويسل أر أوغلو (لسي.إن.إن ترك) إن الأمطار ستستمر حتى يوم الأربعاء.