البث الحي
سياسة

سقوط طائرة استطلاع للجيش الإسرائيلي بالضفة المحتلة

طائرة استطلاع "بدون طيار" تابعة للجيش الإسرائيلي
طائرة استطلاع "بدون طيار" تابعة للجيش الإسرائيلي
18/7/2017

قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن طائرة بدون طيّار، تابعة للجيش، سقطت الثلاثاء، في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتم استعادتها.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب "سقطت طائرة بدون طيار من نوع (راكب السماء) في منطقة نابلس، (شمالي الضفة الغربية)".

وأوضح أن الجيش استعاد الطائرة بواسطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي السلطة الإسرائيلية المسؤولة عن أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وأضاف أدرعي "لا خشية من تسرب معلومات، ويتم فحص ظروف الحادث".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الأشهر الأخيرة عن عدة حوادث لسقوط طائرة من هذا النوع في الأراضي الفلسطينية.

وقد سقطت مؤخرا في قطاع غزة، واستطاعت حركة حماس السيطرة عليها، وسبق وسقطت طائرة مماثلة في منطقة بيت لحم وقام الجيش الإسرائيلي بالعثور عليها.

ويستخدم الجيش هذا النوع من الطائرات في الرصد والتجسس وجمع المعلومات الأمنية.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بأن طائرة الاستطلاع سقطت خلال مهمة عسكرية نفّذتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، بحسب قدس برس.

وذكرت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، أن الطائرة من نوع "سكاي رايدر"، سقطت خلال نشاط لقوات الاحتلال بمدينة نابلس، مشيرة إلى أن تحقيقًا يجري للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية المختصة قللت من أهمية الحدث خاصة بعد العثور على الطائرة، مؤكدة أنه لا يوجد تخوفات من تسرب معلومات "لجهات معادية."

يذكر أن الاحتلال يستخدم وسائل مختلفة لتأمين حماية قواته، خلال عمليات الاقتحام والعمليات الخاصة في المدن والبلدات الفلسطينية، ومن بينها طائرات مراقبة بدون طيار.

وكانت قوات الاحتلال، قد شنّت عمليات اقتحام لمدينة نابلس فجر الثلاثاء، شملت أحياء ومخيمات بالمدينة، وأسفرت عن اعتقال أربعة مواطنين؛ بينهم الصحفي رضوان قطناني.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)