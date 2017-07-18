سقوط طائرة استطلاع للجيش الإسرائيلي بالضفة المحتلة

قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن طائرة بدون طيّار، تابعة للجيش، سقطت الثلاثاء، في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتم استعادتها.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب "سقطت طائرة بدون طيار من نوع (راكب السماء) في منطقة نابلس، (شمالي الضفة الغربية)".

وأوضح أن الجيش استعاد الطائرة بواسطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي السلطة الإسرائيلية المسؤولة عن أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أدرعي "لا خشية من تسرب معلومات، ويتم فحص ظروف الحادث".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الأشهر الأخيرة عن عدة حوادث لسقوط طائرة من هذا النوع في الأراضي الفلسطينية.

وقد سقطت مؤخرا في قطاع غزة، واستطاعت حركة حماس السيطرة عليها، وسبق وسقطت طائرة مماثلة في منطقة بيت لحم وقام الجيش الإسرائيلي بالعثور عليها.

ويستخدم الجيش هذا النوع من الطائرات في الرصد والتجسس وجمع المعلومات الأمنية.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بأن طائرة الاستطلاع سقطت خلال مهمة عسكرية نفّذتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، بحسب قدس برس.

وذكرت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، أن الطائرة من نوع "سكاي رايدر"، سقطت خلال نشاط لقوات الاحتلال بمدينة نابلس، مشيرة إلى أن تحقيقًا يجري للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية المختصة قللت من أهمية الحدث خاصة بعد العثور على الطائرة، مؤكدة أنه لا يوجد تخوفات من تسرب معلومات "لجهات معادية."

يذكر أن الاحتلال يستخدم وسائل مختلفة لتأمين حماية قواته، خلال عمليات الاقتحام والعمليات الخاصة في المدن والبلدات الفلسطينية، ومن بينها طائرات مراقبة بدون طيار.

وكانت قوات الاحتلال، قد شنّت عمليات اقتحام لمدينة نابلس فجر الثلاثاء، شملت أحياء ومخيمات بالمدينة، وأسفرت عن اعتقال أربعة مواطنين؛ بينهم الصحفي رضوان قطناني.