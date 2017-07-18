ترمب يُحفِّز أسبوع "صنع في أمريكا" بقبعة رعاة البقر

ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، قبعة رعاة البقر وركب عربة إطفاء في البيت الأبيض، أثناء تدشينه "أسبوع صنع في أمريكا"، في مسعى لتحفيز عملية التصنيع بالولايات المتحدة.

وبدأ ترمب الأسبوع باستعراض منتجات مصنوعة في الولايات المتحدة- منتج من كل ولاية من الولايات الأمريكية، بما في ذلك شاحنة إطفاء حمراء وآلات زراعية كبيرة وضعت في حديقة البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن قبعة راعي البقر التي ارتداها ترمب هي من نوعية "سيتسون" المصنوعة في تكساس.

وقال ترمب "نرغب في أن نبني ونبدع وننمي المزيد من المنتجات في بلادنا باستخدام العمالة الأمريكية والسلع الأمريكية والعزم الأمريكي".

وأضاف أن استعادة التصنيع في الولايات المتحدة سيستعيد الثروات والاعتزاز إلى البلاد، وتابع "سنقف مع شركاتنا، وربما الأهم مع عمالنا".

وقال ترمب إن سياساته تهدف إلى منع الدول الاخرى من سلب الأمريكيين وظائفهم من خلال ممارسات تجارية غير عادلة، وتهدف أيضًا إلى مساعدة الشركات الأمريكية على التنافس والازدهار والنمو من خلال إلغاء اللوائح.

وقال ترمب الولايات المتحدة وفرت منذ بداية العام، 50 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي.