البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يُحفِّز أسبوع "صنع في أمريكا" بقبعة رعاة البقر

ترمب يرتدي قبعة رعاة البقر
ترمب يرتدي قبعة رعاة البقر
18/7/2017

ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، قبعة رعاة البقر وركب عربة إطفاء في البيت الأبيض، أثناء تدشينه "أسبوع صنع في أمريكا"، في مسعى لتحفيز عملية التصنيع بالولايات المتحدة.

وبدأ ترمب الأسبوع باستعراض منتجات مصنوعة في الولايات المتحدة- منتج من كل ولاية من الولايات الأمريكية، بما في ذلك شاحنة إطفاء حمراء وآلات زراعية كبيرة وضعت في حديقة البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن قبعة راعي البقر التي ارتداها ترمب هي من نوعية "سيتسون" المصنوعة في تكساس.

وقال ترمب "نرغب في أن نبني ونبدع وننمي المزيد من المنتجات في بلادنا باستخدام العمالة الأمريكية والسلع الأمريكية والعزم الأمريكي".

وأضاف أن استعادة التصنيع في الولايات المتحدة سيستعيد الثروات والاعتزاز إلى البلاد، وتابع "سنقف مع شركاتنا، وربما الأهم مع عمالنا".

وقال ترمب إن سياساته تهدف إلى منع الدول الاخرى من سلب الأمريكيين وظائفهم من خلال ممارسات تجارية غير عادلة، وتهدف أيضًا إلى مساعدة الشركات الأمريكية على التنافس والازدهار والنمو من خلال إلغاء اللوائح.

وقال ترمب الولايات المتحدة  وفرت منذ بداية العام، 50 ألف فرصة عمل  في القطاع الصناعي.  

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)