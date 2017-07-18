الرئاسة التركية: جولة خليجية لأردوغان الأسبوع المقبل

قالت الرئاسة التركية الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 يوليو/ تموز.

ويسعى أردوغان إلى محاولة رأب الصدع في العلاقات الخليجية بعد فرض بعض الدول الخليجية حصارا على قطر.

وانتقد الرئيس التركي قائمة مطالب قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء الحصار الذي فرضته على قطر الشهر الماضي.

ووقعت تركيا وقطر اتفاقية "التعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية"، في العاصمة التركية أنقرة بتاريخ الـ19 من ديسمبر/كانون الأول 2014.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

وجرى بموجب هذا الاتفاق فتح قاعدة عسكرية تركية في قطر والقيام بتدريبات عسكرية مشتركة، كما نص الاتفاق على إمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وأقر البرلمان التركي في 8 يونيو/حزيران الماضي بالأغلبية الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر.

وفي 5 من يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".