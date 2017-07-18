البث الحي
سياسة

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دعس بالخليل واستشهاد المنفذ

صورة من مكان الحادث للسيارة المزعومة
صورة من مكان الحادث للسيارة المزعومة
18/7/2017

استشهد فلسطيني بعدما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بعد ظهر الثلاثاء، بادعاء تنفيذه عملية دعس لجنود إسرائيليين قرب بيت عينون شمال شرقي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن السائق الفلسطيني أصيب وتم "تحييده" على حد تعبير الجيش، ليتم الإعلان عن استشهاده لاحقا، وهو ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية، وأعلنت أن الشاب الشهيد يدعى رأفت نظمي حرباوي (29 عامًا) من مدينة الخليل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأعلن متحدث باسم جيش الاحتلال عن إصابة جنديين في عملية دعس قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل وإطلاق الرصاص على المنفذ، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت وابلًا من الرصاص على فلسطيني يستقل مركبة على مفترق بيت عينون القريب من مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة).

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال فتحوا نيران رشاشاتهم بكثافة تجاه سيارة فلسطينية من نوع "مازدا" تُقل شخصين، بحسب وكالة (معا) الفلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت بإغلاق الشارع أمام حركة السيارات، ومنعت طاقم إسعاف وسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب من السائق المصاب حتى أعلنت مصادر إسرائيلية عن استشهاد المنفذ.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)