أجنحة عسكرية: العدوان على الأقصى سيكون له انعكاسات خطيرة

قالت أجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنها لن تسمح لإسرائيل بـ"التغول" على المسجد الأقصى وأهالي القدس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة غزة، شارك فيه ممثلون عن الأجنحة المسلحة لبعض الفصائل الفلسطينية، ومنها كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وتلا متحدث بيانا مشتركا باسم 6 أجنحة عسكرية، قال فيه "إن الاحتلال(إسرائيل)، يستغل حالة التشرذم والانشغال العربي والإسلامي، في التغوّل على المسجد الأقصى ضاربًا عرض الحائط بمشاعر الأمة الإسلامية".

وأضاف: "لن نسمح بأي حال من الأحوال للعدو الجبان (إسرائيل) أن يتغول على أقصانا وأهلنا في القدس".

وأكد المتحدث (ملثم ولم يعرف عن نفسه) على أن "الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة سيكون لها كلمتها القوية والعليا في حال استمر المخطط الإجرامي بحق المسجد الأقصى"، دون تفاصيل عن إجراءات بعينها.

وأشار إلى أن "المسجد الاقصى أمانة ومسؤولية لكل المسلمين، وأن التخلي عنه في هذه الظروف سيكون له انعكاسات خطيرة، وشرارة لتفجير الأوضاع في كل المنطقة".

ودعا "الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لشد الرحال للمسجد الأقصى".

والجمعة الماضية، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى ومنعت الصلاة فيه للمرة الثانية منذ احتلال القدس العام 1967، قبل أن تعيد فتحه جزئياً، أول أمس الأحد، لكنها اشترطت على المصلين والموظفين الدخول عبر بوابات تفتيش إلكترونية، وهو ما رفضه الفلسطينيون.

ولليوم الثالث على التوالي، أدى العشرات من الفلسطينيين الصلوات في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس، بعد رفضهم المرور من خلال البوابات الإلكترونية.