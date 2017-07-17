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سياسة|ألمانيا

ميركل ترفض وضع "حد أقصى" لأعداد اللاجئين بألمانيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
17/7/2017

رفضت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الاثنين، وضع حد أقصى لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد سنوياً، مؤكدة اعتزامها قيادة ألمانيا لأربع سنوات مقبلة.

وفي مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني "إيه آر دي"، قالت ميركل: "فيما يتعلق بالحد الأقصى للاجئين، موقفي واضح: لن أقبل به".

ورأت أنه "يمكن عن طريق تقليل عدد اللاجئين، ومعالجة أسباب اللجوء، التوصل لنتائج جيدة، بدون وضع حد أقصى للاجئين القادمين للبلاد سنويا".

وخلال الأسابيع الماضية، اقترح الحزب "الاجتماعي المسيحي" حليف حزب ميركل، "الديمقراطي المسيحي"، وضع حد أقصى للاجئين القادمين للبلاد، في ظل استمرار تدفق الآلاف منذ أزمة اللجوء التي ضربت أوربا في 2015، وأغرقتها بأكثر من مليون لاجئ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

وجددت ميركل رغبتها في الاستمرار بحكم ألمانيا لولاية رابعة من 4 سنوات، قائلة: "لقد قلتها بوضوح عندما أعلنت ترشحي للانتخابات، أريد أن أبقى لأربع سنوات أخرى".

وتخوض ميركل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، على رأس تحالف مكون من الحزبين "الديمقراطي المسيحي"، و"الاجتماعي المسيحي"، في مواجهة الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الذي يأمل في انتزاع قيادة الحكومة، رغم أن استطلاعات الرأي تضعه خلف تحالف ميركل بـ15 نقطة.

المصدر : الأناضول
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