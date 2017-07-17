مقتل 5 من الشرطة المصرية في هجوم بسيناء

قتل 5 أفراد من الشرطة المصرية بينهم ضابط، وأصيب 5 آخرون، اليوم الإثنين، في هجوم مسلح لمجهولين على مدرعتين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "مجهولين هاجموا مدرعة شرطة على الطريق الساحلي بمدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء) وأضرموا النيران فيها، وفجروا أخرى بعبوة ناسفة".

وأوضح أن "الحادث أسفر عن مقتل 5 من عناصر الشرطة، بينهم ضابط برتبة نقيب وإصابة 5 آخرين".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وفي 7 من يوليو/ تموز الجاري، شن مسلحون هجومًا استهدف نقاط تمركز عسكري شمالي سيناء، أودى بحياة 25 عسكريًا وعشرات الجرحى، وفق تقديرات رسمية، وتبناه تنظيم الدولة.

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم الدولة، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".