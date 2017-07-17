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مقتل أسترالية برصاص شرطي أمريكي في منيابوليس

شرطي أمريكي يقتل أسترالية بالرصاص والاحتجاجات تملأ مينابوليس
شرطي أمريكي يقتل أسترالية بالرصاص والاحتجاجات تملأ مينابوليس
17/7/2017

ذكرت السلطات الأمريكية أن شرطيًا من مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا شمال الولايات المتحدة، أطلق النارعلى أسترالية فأرداها قتيلة مطلع الأسبوع.

وتجمع مئات الأشخاص في وقفة احتجاجية في منبابوليس، الأحد، تنديدًا بالحادث وحزنًا على وفاة الضحية.

وذكرت رئيسة بلدية المدينة، بيتسي هودجز، أنها حزينة ومنزعجة للغاية بسبب الحادث ووعدت بإجراء تحقيق شامل، لمعرفة المزيد عن ملابسات الواقعة.

وعادة ما يكون رجال الشرطة في منيابوليس مزودين بكاميرات مثبتة في أجسامهم خلال الدوريات لكن الكاميرات لم تكن تعمل خلال الحادث.

وقالت هودجز: " كلنا نريد أن نعرف أكثر عن الواقعة، لديّ الكثير من الأسئلة مثل لماذا لم تكن الكاميرات تعمل".

وذكرت الشرطة أنها تلقت مكالمة استغاثة نحو الساعة 11:30 مساء السبت، وقال مسؤول كبير بالشرطة إنه خلال تعامل رجال الشرطة مع الواقعة أطلق شرطي النار، وتوفيت امرأة جراء إطلاق الرصاص.

وذكرت شرطة منيابوليس في بيان أن المكالمة كانت تتعلق "بهجوم محتمل" وأنه في مرحلة ما أطلق شرطي النار من سلاحه فأصاب امرأة إصابة قاتلة.

ولم تحدد الشرطة هوية المرأة لكن وسائل إعلام من بينها "نيويورك تايمز" قالت إن اسمها جوستين داموند وعمرها 40 عامًا.

ونقلت نيويورك تايمز عن وسائل إعلام أسترالية أن داموند، وهي من سيدني، مخطوبة لأمريكي وكانا يعتزمان الزواج في أغسطس/آب.

ووصف جيران الضحية داموند بأنها "معالج روحي" قادت جلسات تأمل مع العشرات من الناس في منيابوليس.

المصدر : رويترز
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