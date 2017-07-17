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سياسة|الصين

شاهد: لحظات مفزعة لزلزال يهز المباني والسيارات في الصين

17/7/2017

وصف عدد من السكان اللحظات المروعة التي عاشوها عندما هز الزلزال الذى بلغت قوته 4.9 درجات بمدينة تشينغتشوان بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، الإثنين.

ووقع الزلزال في الساعة 06:55 الأحد، وبعمق يبلغ 21 كيلومترًا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقد استيقظ الكثير من الناس بسبب الزلزال في الصباح، وأظهرت لقطات مشاهد مخيفة لمبان ووسائل نقل وهي تهتز بشكل مخيف جراء الزلزال.

وقال أحد السكان "كنت نائما عندما وقع الزلزال، وكنت على وشك الوقوع، واستمر الزلزال ثوان معدودة، وأيقظني".

وأشار مواطن آخر إلى أنه كان خائفا لدرجة أنه أخفق في تحريك ساقيه ولم يستطع النزول من السرير.

وقال بعض السكان إنهم شعروا مرتين بالهزات القوية.

وقال أحد السكان: "اعتقدت أن هزة واحدة كانت كافية، لكن الاهتزاز تكرر، وكانت هذه المرة الهزة قوية نوعا ما، وسارعت إلى الاستيقاظ واستندت إلى الباب، وبعد ذلك شعرت بالاهتزاز، وكنت في الطابق السادس، لذلك كانت الهزة عنيفة".

وكان مركز الزلزال في قرية مينغشوى في بلدة لوشى بمدينة تشينغتشوان، حيث لم يتضرر سوى عدد قليل من المنازل.

وتقوم الإدارات المعنية بتقييم الخسائر الناجمة عن الزلزال.

المصدر : رويترز
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