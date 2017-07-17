شاهد: فيديو لراقصة فوق مئذنة مسجد يثير غضب المصريين

وصف نقيب الأئمة والدعاة (غير حكومية) محمد البسطويسي، مقطع فيديو يظهر لوحة عرض إلكترونية معلقة بين مئذنة وقبة مسجد تشمل بعض رقصات لفنانة شهيرة بـ"الكارثة" إن ثبتت صحته.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر أحد الأحياء وقد تزيَّن بالأضواء، فيما يبدو لإقامة زفاف فيه، إلا أن ما يلفت الانتباه هو لوحة إلكترونية معلقة بين مئذنة وقبة مسجد للراقصة الأرمينية المقيمة بمصر صافينار وهي تؤدي بعض رقصاتها.

وسُمع من الفيديو، الذي لم يتسن التأكد من موعد تصويره، صوت الرجل الذي التقطه وهو يعبر عن غضبه من ظهورها فوق المسجد الذي وقع خلاف حول مكانه ما بين القاهرة والإسكندرية.

وقال نقيب الأئمة والدعاة، في تصريحات صحفية، إن الواقعة "كارثة" داعياً وزارة الأوقاف إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين بداية من العامل وحتى إمام المسجد"، إذا ثبتت صحة الواقعة.

وأضاف البسطويسي أن "الأمة التي تضع شاشات الراقصات فوق المساجد لا ننتظر منها تقدما وإصلاحا ما دام وصل الأمر لهذا التدني والانحطاط".

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر مختلف منصات مواقع التواصل، كما تفاعل معه عدد من المغردين على تويتر ما بين السخرية والغضب من وجود اللوحة في مكان للشعائر الدينية.

وكتب حساب يدعى "جبر المصري" على "فيسبوك": "صافينار ترقص في شاشة فوق مئذنة مسجد.. يارب نشهدك أننا غير راضون.. المسجد الأقصى يقتحم وهذا يحدث في بلادنا".

فيما سخر المصري أحمد العادلي على حسابه بتويتر قائلا: "هذا ما يسمونه الدين الوسطي الجميل جدا".

وعلقت المصرية هناء أحمد على الفيديو قائلة: "إلى هذا الحد وصل بنا الاستهزاء ببيوت الله.. يا للعار".

وحتى الساعة لم يصدر أي تعليق رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف حول الواقعة.