شاهد: عاصفة "تالاس" الاستوائية تُغرق شوارع فيتنام

غمرت المياه شوارع مقاطعة هانوي الفيتنامية، الإثنين، بسبب عاصفة "تالاس" الاستوائية التي ضربت مقاطعات فيتنام الوسطى، مصحوبة بأمطار غزيرة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وذكرت السلطات في مقاطعة نغيى أن امرأة توفيت بعد انهيار سقف منزلها جراء الإعصار، بينما فقد 10 اشخاص بعد أن غرقت سفينة شحن تنقل الفحم.

وتم إلغاء الرحلات من المطارات والمقاطعات إلى المقاطعات الوسطى حتى إشعار آخر، وأظهرت لقطات شوارع هانوي وهي غرقى بالمياه جراء العاصفة.

وتعد "تالاس" العاصفة الاستوائية الثانية التي تضرب فيتنام منذ بداية العام.