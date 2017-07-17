شاهد: الملايين يشاركون في استفتاء رمزي ضد رئيس فنزويلا

قالت المعارضة الفنزويلية إنها تبحث تصعيد الاحتجاجات بعد مشاركة أكثر من7ملايين و100 ألف شخص في استفتاء رمزي نظمته ضد مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة.

ونجح ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المعارض في إقناع الملايين بالنزول إلى الشوارع للمشاركة في استفتاء غير رسمي بهدف نزع الشرعية عن الرئيس مادورو بعد شهور من مسيرات الشوارع التي قتل فيها قرابة 100 شخص.

وصوت أكثر من 98% ممن شاركوا في الاستفتاء على رفض انتخاب جمعية تأسيسية جديدة، وحث الجيش على الدفاع عن الدستور الحالي، ودعم إجراء انتخابات قبل انتهاء فترة مادورو.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في فنزويلا نحو 19 مليون شخص.

وقال زعماء في المعارضة إنهم يبحثون الآن "ساعة الصفر" للمطالبة بانتخابات عامة وإحباط خطة مادورو لتشكيل هيئة تشريعية جديدة في انتخابات مقررة يوم 30 يوليو/تموز.

ووصف مادورو، الذي تنتهي فترته الرئاسية مطلع 2019، استفتاء المعارضة بأنه "تدريب" لا يؤثر على حكومته.

وأضاف مادورو (54 عاما) في رسالة للمعارضة "لا تفقدوا صوابكم واهدأوا". وتعهد بأن تجلب الجمعية التأسيسية التي ستتشكل السلام للبلاد.

وفاز مادورو، الذي عمل سائقا للحافلات وتولى منصب وزير الخارجية لفترة طويلة، بالانتخاب عام 2013، لكن نسب شعبيته تهاوت إلى ما يتجاوز 20% بقليل خلال أزمة اقتصادية طاحنة في البلد العضو بمنظمة أوبك.