شاهد: الصين ترسل مساعدات إنسانية إلى اليمن

بدأ في ميناء الحديدة اليمني توزيع معونات غذائية أرسلتها الصين للمساعدة في معالجة الوضع الإنساني المتأزم في البلاد.

وتعهدت الصين بتقديم ما قيمته مليونا و500 ألف دولار أمريكي كمعونات إغاثية لليمن، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار إلى برنامج الغذاء العالمي ومليوني دولار لصالح منظمة الصحة العالمية في محاولة للمساعدة في السيطرة على مكافحة وباء الكوليرا الذي اجتاح اليمن.

وتقول تقارير المنظمات الدولية إن نحو 19 مليون يمني، أي نحو ثلثي عدد سكان البلاد، أصبحوا في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وسجلت أكثر من 313 ألف حالة إصابة بمرض الكوليرا في أنحاء اليمن منذ مارس/ آذار الماضي، كما تشير التقديرات إلى وفاة أكثر من 1700 شخص نتيجة للإصابة بالمرض.