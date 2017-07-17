شاهد: الحكم بالسجن المؤبد على جندي أردني قتل‭ ‬مدربين أمريكيين

قال مصدر قضائي (الإثنين) إن محكمة عسكرية أردنية قضت بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة على جندي بتهمة قتل ثلاثة مدربين عسكريين أمريكيين عند بوابة قاعدة جوية كبيرة العام الماضي.

وأضاف المصدر أن الجندي دفع ببراءته في تهمة القتل العمد التي وجهت له.

وكان الجندي قد أطلق النار على المدربين الثلاثة عن بوابة قاعدة الأمير فيصل الجوية في منطقة الجفر جنوبي البلاد أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت السلطات الأردنية في البداية إن الجندي أطلق النار على سيارة المدربين الأمريكيين عندما رفضوا التوقف عند بوابة القاعدة.

لكن واشنطن رفضت هذه الرواية وقالت إنها لا يمكن أن تستبعد أن يكون هناك دافع سياسي وراء القتل.