تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في تركيا

وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، اليوم الاثنين، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية اعتبارا من 19 يوليو/ تموز الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت رئاسة الوزراء التركية، مذكرة تمديد حالة الطوارئ إلى رئاسة البرلمان التركي.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الاولى عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم "الكيان الموازي"، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

وتتهم السلطات التركية جماعة "غولن" بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو من العام الماضي.