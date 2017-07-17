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سياسة|ليبيا

الاتحاد الأوربي يقيِّد بيع القوارب المطاطية إلى ليبيا

وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني
17/7/2017

أقر الاتحاد الأوربي الاثنين وضع قيود على تصدير القوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للقوارب إلى ليبيا في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوربا.

ويهدف القرار الذي أصدره وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي الـ28 إلى مساعدة ليبيا على الحد من تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، فيما بات حاليا الطريق الرئيس للوصول إلى دول الاتحاد.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي فيديريكا موغيريني "اتخذنا قرارا لفرض قيود من اليوم فصاعدا على تصدير القوارب المطاطية والمحركات إلى ليبيا وتزويدها بها".

وأضافت موغيريني التي شغلت في السابق منصب وزيرة الخارجية الإيطالية أن "هذه المعدات تستخدم من قبل المهربين للقيام بأنشطة تهريب. وسيساعد هذا القرار الذي اتخذناه على مستوى الاتحاد الأوربي في جعل أعمالهم وحياتهم أكثر تعقيدا".

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوربي أنه سيكون هناك أساس قانوني الآن لحظر تزويد ليبيا بالقوارب المطاطية والمحركات المنفصلة للزوارق في حال وجود "مبررات معقولة" للاشتباه في أنها ستستخدم من قبل مهربي بشر.

وستنطبق القيود كذلك في حال عبورها من خلال الاتحاد الأوربي إلى ليبيا في تحرك قد يؤثر على الصين حيث تتم صناعة معظم هذه القوارب والمحركات.

وأكد مجلس وزراء خارجية الاتحاد أنه سيظل بإمكان الصيادين وغيرهم ممن لديهم مبررات شرعية لاستخدام القوارب المطاطية والمحركات استيرادها. 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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