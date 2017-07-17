إصابة صياديْن فلسطينيين برصاص الاحتلال

أصيب، فجر الإثنين، صيادان فلسطينيان، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قبالة بحر مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

واستهدفت بحرية الاحتلال عددًا من مراكب الصيادين في تلك المنطقة، والتي تقع على بعد نحو 4 أميال بحرية، بينما كانوا يمارسون مهنتهم في عرض البحر؛ وضمن المساحة والمسافة المسموحة، وقاموا بإطلاق الرصاص الحي عليها، ما أدى إلى إصابة صيادين اثنين في قدميهما، كما أحدثت الطلقات أضرارًا بمركب صيد على الأقل.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أشرف القدرة، أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينييْن في أطرافهما السفلية، مبينًا أن الإصابات "متوسطة"، وتم نقلهما لمستشفى ناصر في خانيونس لتلقي العلاج، بحسب قدس برس.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً إطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، بالإضافة إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 أغسطس/آب 2014، برعاية مصرية.

ووصل عدد حالات الاعتقال في صفوف الصيادين الفلسطينيين العام الماضي (2016) إلى 125، بينهم ثلاثة جرى اعتقالهم بعد إصابتهم بالرصاص، وتم الإفراج عن معظمهم، كما قتل صيادَان اثنان،بنيران قوات الاحتلال، أحدهما لم يتم العثور على جثمانه، وأصيب عشرات آخرون.