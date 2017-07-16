وزيرة خارجية أستراليا "مذهولة" من تعليقات ترمب بشأن سيدة فرنسا الأولى

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب الأحد عن اندهاشها من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن هيئة سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون.

وخلال أول زيارة رسمية يقوم بها ترمب إلى فرنسا ظهر الرئيس الأمريكي في تسجيل مصور نشر على صفحة الحكومة الفرنسية على فيسبوك وهو يقول لسيدة فرنسا الأولى "هيئتك جميلة جدا".

وقال ترمب للسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون التي كانت تقف بجانب زوجته ميلانيا "أنت في حالة بدنية جيدة للغاية" وتابع ترمب، الذي بدا أنه يتوجه بالحديث بعد ذلك إلى الرئيس الفرنسي "إنها في حالة بدنية جيدة.. جميلة".

وسُمعت تلك التعليقات في مقطع فيديو بثته مباشرة صفحة الفيسبوك الرسمية لإيمانويل ماكرون بشأن وصول ترمب إلى قصر الإليزيه.

ولدى سؤال وزيرة الخارجية الأسترالية عمّا إذا كانت ستشعر بالإطراء أو الإساءة إن وجه التعليق إليها قالت بيشوب لهيئة الإذاعة الأسترالية "أتساءل إذا كانت تستطيع أن تقول نفس الشيء (لترمب)؟"

وقالت بيشوب "أعتقد أني سأشعر بالذهول، هو بالأحرى تعليق مثير للاهتمام".

ورفضت بيشوب الإدلاء بمزيد من التعليقات لكنها أضافت ملاحظة بشأن استخدام ترمب لوسائل التواصل الاجتماعي قائلة إنها "لن تقوم بتعليق على حسابه بموقع تويتر".